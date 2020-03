Hebatnya Bomber Persib Bandung Wander Luiz, Masuk Best Team Liga 1 Dua Pekan Berturut-turut

Best Team of The Week Pekan Dua Liga 1 2020.

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung sepertinya tidak salah merekrut Wander Luiz.

Pemain asal Brazil ini diakui kehebatannya.

Bukan hanya menjadi pencetak gol terbanyak untuk sementara di Liga 1 2020, Wander Luiz juga kembali masuk dalam Best Team of The Week.

Hingga pekan kedua, Wander Luiz sudah mencetak tiga gol.

Dua gol dicetak ke gawang Persela Lamongan dan satu ke gawang Arema FC.

Ini untuk kedua kalinya Wander Luiz masuk best team of the week.

Team of The Week Liga 1 2020. (Twitter Liga 1)

Pekan lalu, atau di pekan pertama Liga 1 2020, Wander Luiz juga masuk dalam best team of the week.

Sebagai kiper di best team of the week ada Hilman Syah, kiper PSM Makassar.

Di lini belakang terpilih Asnawi Mangkualam, Wallace Costan, Javlon, dan Moh Edo.

Di lini tengah Bali United menyumbang dua pemain yakni Fadil Sausu dan Stefano Lilipaly.