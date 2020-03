HUT ke-1, Luminor Hotel Kota Sajikan Beragam Menu Gratis Hingga Kamar 1 (satu) Rupiah, Mau?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Semarak angka 1 (satu) menghiasi peringatan hari jadi Luminor Hotel Kota yang pertama.

Selama bulan Maret akan dihadirkan beragam promo bagi para traveler, pegiat startup, dan pecinta kuliner.

Mulai dari Kamar seharga 1 (satu) Rupiah, Gratis Co-Working Space selama 1 (satu bulan) dan Promo All You Can Eat Menu Beli 1 (satu) gratis 1 (satu) selama 1 (satu) bulan.

Promo ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Luminor Hotel Kota diterima masyarakat dengan sangat baik.

Promo kamar 1 (satu) rupiah berlaku untuk kamar tipe deluxe termasuk makan untuk 1 (satu) pax.

• Daftar Harga Hape Terbaru Xiaomi Maret 2020, Redmi Note 8 Rp 1,9 Juta Redmi Note 10 Berapa?

Untuk mendapatkan harga tersebut, cukup dengan melakukan reservasi 1 (satu) malam di hari sebelumnya dan bisa menikmati rate 1 (satu) rupiah untuk malam kedua.

Reservasi ini hanya dibuka pada tanggal 9 – 15 Maret 2020 pada pukul 09.00 – 09.30 WIB dan berlaku untuk periode menginap di tanggal tersebut.

Tentunya perlu sedikit perjuangan untuk mendapatkan rate tersebut, karena jumlah slot akan dibatasi.

Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp Luminor Hotel Kota di 021-2268 6888.

Tidak hanya itu, Luminor Hotel Kota yang dikenal dengan menu makan yang beragam dan harga yang terjangkau ini menghadirkan pilihan promo all you can eat terbaru.