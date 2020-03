Coffee Mocktail Varian Baru Racikan Kopi di Bandung, Shoot Me In The Head Coffee Bar & Roastery

Shoot Me In The Head Coffee Bar & Roastery yang baru dibuka di Jalan Kemuning 16, Kota Bandung. Di kedai kopi berkonsep bar ini, para juara barista Indonesia memberikan warna baru dengan mempersembahkan varian Coffee Mocktail yang mereka sebut sebagai The New Era of Kopi Susu.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Inovasi dalam menyajikan kopi tampaknya memang tidak pernah berhenti sejak berabad lalu.

Ragam hasil racikan kopi pun terus bermunculan tanpa henti, layaknya ratusan jenis kopi di dunia yang sudah punya rasa tersendiri.

Contohnya di Shoot Me In The Head Coffee Bar & Roastery yang baru dibuka di Jalan Kemuning 16, Kota Bandung.

Di kedai kopi berkonsep bar ini, para juara barista Indonesia memberikan warna baru dengan mempersembahkan varian Coffee Mocktail yang mereka sebut sebagai The New Era of Kopi Susu.

Terdapat tiga menu andalan di bar kopi ini, yaitu Johny Be Goode yang terisnpirasi dari karakter kopi Indonesia yang manis, high body, dan spices.

Kemudian ada Hello Sunshine yang menyajikan rasa floral dan fruity yang mengingatkan peminumnya dengan karakter kopi dari Ethiopia.

Ada juga Coffee Sour yang terinspirasi dari menu cocktail klasik “whisky sour” yang bahan utamanya disubsitusi menggunakan kopi dari Indonesia.

Minuman-minuman nonalkohol ini disajikan dengan presentasi yang menarik dan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp 36 ribu per gelasnya.

Co-Founder dari Shoot Me In The Head Coffee Bar & Roastery, Muhammad Aga, mengatakan pihaknya tidak bermaksud berkompetisi dengan sederet kedai kopi dan kopi susu take away yang lebih dulu ada di Bandung.