Harga 1 Kg Cabai Merah di Ciamis Kini Setara dengan Harga 10 Kilogram Beras

TRIBUNJABAR.ID, CIAMIS - Memasuki awal pekan ini harga cabai merah lokal tanjung di Pasar Manis Ciamis sudah menembus angka Rp 90.000 per kg.

Harga tersebut setara dengan harga 10 kg beras atau setara harga 2,5 kg daging ayam potong.

“Sejak dua minggu lalu harga cabai merah lokal memang ada kenaikan dari Rp 70.000 per kg kemudian naik Rp 80.000 per kg. Sekarang sudah Rp 90.0000 per kg,” ujar Henhen pedagang sayur mayur di Blok A Pasar Manis Ciamis kepada Tribun Senin (2/3/2020).

Naiknya harga cabai, katanya, tak hanya karena terbatasnya pasokan dari sentra produksi cabai akibat hujan, tapi juga adanya peningkatan permintaan menyusul masuknya bulan Rajab yang identik dengan banyaknya resepsi pernikahan.

Kenaikan harga cabai tersebut cukup dikeluhkan oleh ibu rumah tangga maupun pengelola warung makan.

“Dua minggu lalu cabai merah besar masih Rp 50.000 per kg. Tetapi sekarang sudah Rp 90.000 per kg. Kalau dibeliin beras bisa dapat 10 kg,” keluh Elin (40) warga Benteng yang juga pengelola warung makan di kompleks perkantoran Kertasari Ciamis.

Tak hanya cabai merah lokal yang naik, menurut Elin harga cabai merah keriting juga naik jadi Rp 60.000 per kg.

“Kalau cengek (cabai rawit) masih stabil Rp 30.000 per kg. Bawang putih masih mahal, Rp 70.000 per kg, sementara bawang merah Rp 30.000 per kg” katanya.

Elin sendiri mengaku cukup heran, harga kacang panjang di pasar masih cukup mahal Rp 8.000 per kg.

“Padahal di petani di Banjarsari Cuma Rp 1.000 per kg, itupun sulit menjualnya,” ujar Elin.

