Syahrini dan Reino Barack Kompak Posting Soal Anniversary di Instagram, Saling Komentar Cinta

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan suami istri, Syahrini dan Reino Barack kini memasuki usia satu tahun pernikahan.

Penyanyi papan atas tanah air, Syahrini resmi dinikahi Reino Barack pada 27 Februari 2019.

Kini, Syahrini dan Reino Barack pun kompak membuat postingan di akun Instagram masing-masing.

Pasangan fenomenal itu mengunggah dokumentasi pernikahan mereka. Dari video dan foto yang dibagikan terlihat mereka mengenakan baju pengantin.

Pada keterangan fotonya, mereka saling memberikan ucapan anniversary.

"27 FEB

You are the best thing I never planned...and I will choose you a million times over.

Happy anniversary my @princessyahrini," tulis Reino Barack.

Postingan Reino mendapatkan komentar dari sang istri yang menuliskan tanda cinta.

"I love you My wonderful Husband Happy Anniversary," tulis Syahrini.