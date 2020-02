Sesaat Lagi, LIVE STREAMING RCTI Grand Final Indonesian Idol X Malam ini, Lyodra dan Tiara Bersaing

link live streaming RCTI Indonesian Idol Grand Final Lyodra Vs Tiara

Sesaat lagi saksikan Grand Final Indonesian Idol di RCTI tayang malam ini, Senin (24/2/2020) pukul 21.00 WIB, Lyodra dan Tiara siapa yang jadi pemenang lewat link live streaming

TRIBUNJABAR.ID - Sebentar lagi Indonesian Idol X akan mengumumkan bintang baru atau pemenangnya.

Indonesian Idol 2020, Senin 24 Februari 2020 kembali tayang di RCTI pukul 21.00 WIB.

Anda dapat menjadi saksi lahirnya bintang baru Indonesian 2020 ini.

Jika tak bisa menontonnya lewat televisi, Anda bisa menyaksikan ajang menyanyi bergengsi ini melalui link live streaming yang disematkan di akhir artikel.

Seperti diketahui pada babak Road to Grand Final minggu lalu Ziva terleminasi.

Tersisa dua finalis yang kini akan bersaing sengit, yaitu Lyodra dan Tiara.

Seperti yang dikutip dari Instagram resmi Indonesian Idol.

"Idol Lovers!!

Are you ready for Grand Final