Eks Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini Bebas Tadi Pagi, Dendanya Sudah Lunas Sejak 2014

Warta Kota/Henry Lopulalan

DITAHAN KPK - Kepala SKK Migas non aktif, Rudi Rubiandini langsung ditahan seusai diperiksa selama lebih dari 22 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi diduga menerima suap dari PT Kernel Oil dan ditangkap KPK di rumahnya, di Jalan Brawijaya 8 No 30, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam.