Jelang Persib Bandung vs Persis Solo, Ini Apa Kata Bobotoh, Ada Usul Gelar Piala Bandung Lautan Api

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Persis Solo akan segera dilaksanakan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

Laga yang akan dimulai pukul 20.30 WIB, Sabtu (15/2/2020), itu merupakan tanding persahabatan dalam memperingati HUT ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo itu telah mendapat restu dari Kementrian PUPR dan pihak kepolisian.

Melihat adanya turnamen di Solo dan ada pula di Surabaya sekarang ini, bobotoh Persib pun tempaknya berharap ada turnamen serupa di Jawa Barat, hingga salah seorang bobotoh mengusulkan adanya turnamen Piala Bandung Lautan Api.

Selain itu para bobotoh Persib banyak yang memberi semangat kepada semua pemain Persib jelang laga persahabatan itu dimulai.

Terlebih setelah resminya dua pemain asing, Wander Luiz dan Geoffrey Castillion bergabung dengan tim Maung Bandung, bobotoh Persib semakin gencar memberi semangat.

Meski hanya laga persahabatan, tapi tetap saja itu adalah pertandingan dan bobotoh berharap semua pemain menunjukkan tajinya agar bisa terpilih dalam starting eleven alias tim inti di Persib Bandung pada setiap laga selama Liga 1 2020.

Berikut rangkuman unek-unek bobotoh yang diterbitkan di rubrik Apa Kata Bobotoh, yang ditayangkan di koran Tribun Jabar edisi Sabtu (15/2/2020) :

+6282318065xxx : "Kalo saya punya USUL lain kali buat TOURNAMEN PRAMUSIM mengadakan TOURNAMEN SEPAKBOLA ""PIALA BANDUNG LAUTAN API"" pesertanya TIM EKS PERSERIKATAN yang masih ""EKSIS""di PERCATURAN SEPAKBOLA NASIONAL soalnya PIALA PRESIDEN kan ditiadakan KALO PERSIB gak main di PIALA GUBERNUR JATIM alasannya pasti KARENA PERSIB MAIN DI ""ASIA CHALLENGE CUP"" gimana kalo MUSIM DEPAN ADA LAGI GALATAMA CUP DAN PERSERIKATAN CUP menggantikan PIALA PRESIDEN yang sudah DIHAPUS yang jelas LIGA 1 tetap BERGULIR ZAMAN KLUB YANG SEMI PROFESIONAL seperti ini mungkin saja biar TIMNAS kita tampil makin TRENGGINAS dan PRESTASI SEPAKBOLA KITA makin Yahuuud! dan MAJU!.GARNA JEMBAR PERSIB st1LL oN3 OF Th3 8E5T IN AS34N ON3 OF BLU3 CLUB AND BLUE SKuAd iN ThE WoRLd"

+6285860193xxx : "Aslm ! Kanggo Abah Rene Sang Pelatih Persib Maung Bandung ! Abah ..! Sok Geura Umumkeun SKUAD TIM BIRU PANGERAN BIRU ! Saha‑saha Bae nu Bakal Jadi Pemaen Andalan? Saha‑saha Bae jadi Cadangan ? Supaya Para Pemaen Tentrem Adem Ayem ! Siapa pun yang Akan Menjadi PEMAIN INTI ! KADE KUDU ATI2 KUDU BISA BAWA DIRI! Ulah Sampai Loba nu Iri nepi ka Sakit Hati ! Nu Penting Bisa Abus Gabung ka Skuad Persib Maung Bandung! Matak Puas Kana Hate Sanajan Maen Ngan Sakali Sebagai Pemain Pengganti ! Semoga SKUAD PERSIB SAAT INI MEMBAWA ARTI! PENUH DENGAN GENGSI ! SEBAGAI CIRI TIM ELITE DALAM NEGRI ! Sok Ah... ! Geura Prung Tarung Ulah Ngisinkeun Warga Bandung! Selamat Berjuang Membawa Kemenangan ! Pa Sigit Cipagalo "

+6285659095xxx : "ASLM ! TUNGTUNG TUNGTUNGNA....! SI ABAH BAKAL NGALUARKEUN "" MAKLUMAT "" PARA PENDEKAR SKUAT PERSIB MAUNG BANDUNG LASKAR BIRU PANGERAN BIRU PERSIB NU AING ! SAHA BAE PEMAEN NU KAPAKE ABAH RENE ! ULAH LOBA GELE .....! TAPI KUDU LOBA GILA KANA BOLA ! ULAH MERE KASEMPATAN BOLA KA LAWAN ! ULAH SAMPAI PERTAHANAN KAWALAHAN ! BISA2 GAWANG SORANGAN KABOBOLAN ! ETA PISAN NU DIPIKAHARIWANG MAH BAH ......! ASYIK NYERANG .. GAWANG SORANGAN KABOBOLAN ! PERSIB AYEUNA LAIN PERSIB NU KAMARI ! PERSIB AYEUNA KUDU MAWA MAKNA JEUNG ARTI ! SANG PANGERAN KUDU JADI JUARA NU SEJATI ! ASEP CIPARAY ."