Ada 3 Warga Bogor yang Diobservasi di Natuna Dipulangkan, Keluarga Masih Tunggu Kabar

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Pemerintah Indonesia berencana memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diobservasi di Natuna, Sabtu (15/2/2020) siang ini.

Ada 238 lebih WNI yang kembali dari Wuhan dan menjalani proses observasi di Natuna akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah wilayah Wuhan diserang virus corona.

Dikutip Tribunjabar.id dari TribunnewsBogor.com, tiga dari ratusan WNI merupakan warga Bogor.

Ketiganya tinggal di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Satu dari tiga warga WNI yang pulang hari ini adalah Almer Belmiro Putrawan (18).

Almer Belmiro Putrawan tinggal di Jalan Parikesit, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Saat ini pihak keluarga masih menunggu kabar kepastian kepulangan anggota keluarganya.

Kakak kandung Almer Belmiro, Tiara Regina Putriawan (19) saat ditemui dikediamannya di sekitar wilayah Kecamatan Bogor Utara mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kabar terkait kepulangan adiknya.

"Untuk sementara saya belum tahu detailnya seperti apa, kita disini masih menunggu my brother, jadi nanti juga seperti dibarengin oleh pihak kecamatan gitu kan, ya intinya saya belum tau detainya seperti apa," kata Tiara Regina kepada TribunnewsBogor.com, Sabtu (15/2/2020).

Nantinya setelah mendapat kabar tentang kepulangan adiknya itu, kata Tiara, keluarga pun langsung akan melakukan penjemputan.

Pantauan TribunnewsBogor.com di rumah keluarga Almer Berlmiro, tidak terlihat persiapan khusus.

Karena pemerintah pusat juga sudah mengatakan bahwa WNI yang dilakukan observasi di Natuna negatif.

"Iya yang saya tau alhamdulillah dia aman dan sehat lah ya, jadi kita tetap masih menunggu kabar dari sana, enggak ada no no persiapan khusus, tidak ada persiapan khusus, back to normal every day," katanya.(*)

