20+ Ucapan Selamat Hari Valentine Buat Pacar dalam Bahasa Inggris, Bisa Bikin Si Dia 'Klepek-klepek'

TRIBUNJABAR.ID - Mengirimkan ucapan atau kata mutiara dalam bahasa Inggris bisa dijadikan pilihan saat hari Valentine.

Tentu saja, ucapan tersebut dapat dikirimkan ke orang terkasih seperti pacar hingga suami/istri.

Bagi Anda yang lokasinya berjauhan dengan orang terkasih itu, ucapan-ucapan ini dapat mewakili perasaan atau kerinduan.

Seperti diketahui, hari Valentine atau hari kasih sayang akan jatuh pada 14 Februari.

Jadi, sebelum hari Valentine tiba, tak ada salahnya untuk mempersiapkan kalimat atau kata-kata ucapan romantis untuk pasangan.

Dikutip TribunJabar.id dari greetingcardpoet.com dan wishesmsg.com, berikut adalah ucapan dan kata mutiara hari Valentine atau hari kasih sayang dalam bahasa Inggris.

1. Gift me with your heart and I will treasure it forever. Happy Valentine.

2. You are amazing just the way you are. Happy Valentine.

3. If I had a dollar for every time I thought of you, I’d be in a higher tax bracket. Happy Valentine.

• Download Gambar Happy Valentines Day 2020, Ucapkan Selamat Hari Valentine di Hari Kasih Sayang

4. The most beautiful view is the one I share with you. Happy Valentine.