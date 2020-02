List Pemenang Oscar 2020, Parasite Bawa 4 Piala, Brad Pitt Dapat Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik

TRIBUNJABAR.ID - Malam penghargaan Academy Awards ke-92 menjadi ajang bergengsi yang memberikan penghargaan bagi insan film dengan pencapaian tertinggi.

Digelar pada Minggu (9/2/2020) pukul 20.00 waktu setempat, di Dolby Theatre, Los Angeles, California, Amerika Serikat, berikut daftar lengkap pemenang Oscar tahun 2020.

Aktor terbaik: Joaquin Phoenix - Joker

Aktris terbaik: Renée Zellweger - Judy

Aktor pendukung terbaik: Brad Pitt - Once Upon a Time … In Hollywood

Aktris pendukung terbaik: Laura Dern - Marriage Story

Sutradara terbaik: Bong Joon Ho - Parasite

Best Picture: Parasite - Kwak Sin Ae dan Bong Joon Ho, Produser

Best original song: "(I'm Gonna) Love Me Again" - dari Rocketman; Musik oleh Elton John; lirik by Bernie Taupin

International Feature Film: Parasite - Korea Selatan