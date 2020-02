Kumpulan Ucapan Hari Valentine dalam Bahasa Inggris, Bisa Dikirim untuk Teman, Keluarga dan Pacar

TRIBUNJABAR.ID - Hari kasih sayang yang dikenal dengan nama Hari Valentine atau Valentine's Day sebentar lagi akan tiba.

Di hari tersebut, sebagian masyarakat merayakannya dengan cara menyatakan kasih sayang kepada orang terdekat.

Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan kepada pacar, bisa juga kepada keluarga, anak, dan teman.

Cara yang paling mudah menyatakan kasih sayang melalui kata-kata indah yang dirangkai menjadi ucapan.

Berikut ini kumpulan ucapan Hari Valentine dalam bahasa Inggris yang Tribun Jabar kutip dari berbagai sumber.

1. Untuk teman

- Hope you feel loved in this beautiful Valentine's Day

- Thanks fot being the loyal and caring friend you are. Love you!

- Hope your day brings just what you want it to

- Here’s to a Valentine’s Day filled with good drink, good food and especially good friends like you