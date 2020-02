Jangan Lewatkan, Jadwal Big Match Persib Bandung di Liga 1 2020

Starting XI Persib Bandung vs Melaka United - bobotoh. (Foto: Tribun Jabar/Deni Denaswara)

TRIBUNJABAR.ID - PT Liga Indonesia Baru telah merilis jadwal Liga 1 2020. Sejumlah pertandingan besar pun akan segera hadir menghibur para pecinta sepakbola.

Kick-off Liga 1 2020 akan dimulai pada 29 Februari dan diperkirakan berakhir pada 31 Oktober 2020.

Dilansir dari BolaSport.com, berikut jadwal big match Liga 2020 dari putaran pertama hingga putaran kedua.

Putaran pertama:

Pekan ke-2

Persija Jakarta Vs Persebaya, Sabtu (7/3/2020)

Arema FC Vs Persib Bandung, Minggu (8/3/2020)

Pekan ke-3:

Persebaya Vs Persipura, Jumat (13/3/2020)

Bhayangkara FC Vs Persija Jakarta, Sabtu (14/3/2020)

Bali United Vs Madura United, Minggu (15/3/2020)

Pekan ke-4:

Persipura Vs Bhayangkara FC, Jumat (3/4/2020)

Madura United Vs PSM Makassar, Sabtu (4/4/2020)