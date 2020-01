VIDEO-10 Kendaraan ODOL Terjaring Razia dan Kena Tilang di Rest Area KM 208 Tol Palikanci Cirebon

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sebanyak 10 kendaraan terjaring razia over dimension and over load (ODOL) atau kelebihan muatan, di Rest Area 208 Tol

Palimanan - Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Mundu, Jumat (31/1/2020).

Razia tersebut digelar petugas gabungan PT Jasa Marga Cabang Palikanci, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan lainnya.

Dalam kurun waktu satu jam, petugas mengecek 25 kendaraaan dan 10 di antaranya terbukti melanggar batas maksimal sehingga dikenakan tilang.

Kepala Manajemen Lalu Lintas Area 2 Seksi Semarang - Cirebon Jasa Marga Transjawa Toll, Agus Hartoyo, mengatakan bahwa muatan 10 kendaraan itu

terbukti melebihi batas maksimal.

Hal itu diketahui dari hasil penimbangan menggunakan alat khusus yang telah disiapkan.

"Pengemudi yang terjaring razia langsung diberikan surat tilang oleh kepolisian," kata Agus Hartoyo saat ditemui usai kegiatan.

Ia mengatakan, razia ODOL merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap bulannya.

Menurut dia, razia tersebut dilaksanakan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Palikanci.

"Truk ODOL ini tidak stabil lajunya karena muatannya kelebihan sehingga rawan memicu kecelakaan tabrak belakang," ujar Agus Hartoyo.

Agus mengatakan, selama Januari 2020 sedikitnya terjadi lima kecelakaan di sepanjang ruas Tol Palikanci.

Kecelakaan itu sebagian besarnya disebabkan tabrak belakang kendaraan yang muatannya berlebih.

"Kendaraan ODOL ini biasanya menabrak atau ditabrak dari belakang. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," kata Agus Hartoyo. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Kelebihan Muatan, 10 Kendaraan Ditilang di Rest Area KM 208 Tol Palikanci Cirebon, https://jabar.tribunnews.com/2020/01/31/kelebihan-muatan-10-kendaraan-ditilang-di-rest-area-km-208-tol-palikanci-cirebon.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi

Editor: Theofilus Richard

Video Production: Dicky Fadiar Djuhud