Gara-gara Virus Corona, Persib Bandung Batal Uji Coba ke Luar Negeri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengatakan wabah virus corona mempengaruhi rencana timnya untuk beruji coba ke luar negeri.

Menurut peta digital yang dikeluarkan oleh Center for System Science and Engineering (CSSE), John Hopkins University, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah terjangkit virus yang nama resmi Novel Coronavirus atau 2019-nCoV.

Dengan alasan kesehatan para pemain, pelatih dan staf Persib Bandung, Robert Alberts tidak membawa anak asuhnya beruji coba di luar Indonesia.

"Jika liga benar digelar pada 29 Februari atau awal Maret, maka kami butuh 2-3 uji coba lagi tetapi memang kami tidak mudah menemukan lawan apalagi tiap tim tidak mau bepergian terlalu banyak seiring menyebarnya virus dari Wuhan," ujar Robert Alberts di Graha Persib, Jalan Sulanjana No 17, Jumat (31/1/2020).

Sebetulnya, ucap Robert Alberts, Maung Bandung berencana melakukan tour ke dua negara, Singapura dan Malaysia.

Karena kedua negara itu sudah ada yang terkena virus corona, rencana Persib Bandung tersebut dibatalkan.

"Keputusan juga sudah diambil. Pertandingan yang sebelumnya sudah kami rancang di Singapura dan Malaysia dibatalkan untuk menghindari virus. Kami tidak ingin mengambil resiko untuk pemain dan staf karena bepergian," katanya.