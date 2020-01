Waspada, 30 Aplikasi Selfie dan Edit Foto Ini Diam-diam Mencuri Data Pengguna, Segera Hapus dari HP

TRIBUNJABAR.ID - Meski Google Play Store merupakan platform resmi penyedia aplikasi untuk pengguna Android, nyatanya tak menutup kemungkinan masih ada sejumlah aplikasi yang dapat merugikan penggunanya.

Menurut laporan terbaru dari CyberNews, ada sederet aplikasi populer di Google Play Store yang ternyata dapat mencuri data-data milik pengguna.

Sebagian besar adalah aplikasi kamera yang kerap digunakan untuk mempercantik hasil jepretan. Bahkan tak sedikit aplikasi yang meminta lebih dari 7 izin akses perangkat milik pengguna.

Aplikasi tersebut meminta sejumlah izin untuk mengakses mikrofon guna merekam suara, melacak lokasi pengguna, akses untuk membaca status ponsel, dll.

Dihimpun KompasTekno dari 91Mobiles, Jumat (24/1/2020), Cybernews mencatat, setidaknya ada 30 aplikasi yang secara diam-diam mengumpulkan data pengguna, menampilkan iklan berbahaya dan mengarahkan pengguna ke halaman phishing.

Tak hanya itu, beberapa aplikasi dalam daftar tersebut juga dapat mengaktifkan kamera smartphone tanpa sepengetahuan pengguna. Aplikasi itu juga dapat mengirimkan tautan berisi konten asusila tanpa izin.

Dalam laporannya, Cybernews menjelaskan bahwa 30 aplikasi itu telah diunduh oleh 1,4 miliar pengguna Android di seluruh dunia.

Bahkan salah satu aplikasi yang sangat populer yaitu Meitu diketahui tetap mempertahankan aplikasinya lantaran memiliki lebih dari 300 juta unduhan.

Menurut CyberNews, sebagian besar aplikasi ini berasal dari pengembang yang berbasis di China dan Hong Kong.

Untuk menghindari adanya tindakan yang dapat merugikan ini, bagi Anda pengguna Android sebaiknya tidak menginstal 30 Aplikasi Kamera ini pada ponsel Anda.

Atau jika sudah kadung terpasang, sebaiknya segera hapus aplikasi tersebut dari ponsel Anda.

Berikut adalah daftar 30 aplikasi kamera yang berbahaya tersebut:

1. BeautyPlus - Easy Photo Editor & Selfie Camera

2. BeautyCam

3. Beauty Camera - Selfie Camera

4. Selfie Camera - Beauty Camera & Photo Editor

5. Beauty Camera Plus - Sweet Camera Makeup Photo

6. Beauty Camera - Selfie Camera & Photo Editor

7. YouCam Perfect - Best Selfie Camera & Photo Editor

8. Sweet Snap - Beauty Selfie Camera & Face Filter

9. Sweet Selfie Snap - Sweet Camera, Beauty Cam Snap

10. Beauty Camera - Selfie Camera with Photo Editor

11. Beauty Camera - Best Selfie Camera & Photo Editor

12. B612 - Beauty & Filter Camera

13. Face Makeup Camera & Beauty Photo Makeup Editor

14. Sweet Selfie - Selfie Camera & Makeup Photo Editor

15. Selfie camera - Beauty camera & Makeup camera

16. YouCam Perfect - Best Photo Editor & Selfie Camera

17. Beauty Camera Makeup Face Selfie, Photo Editor

18. Selfie Camera - Beauty Camera

19. Z Beauty Camera

20. HD Camera Selfie Beauty Camera

21. Candy Camera - selfie, beauty camera, photo editor

22. Makeup Camera-Selfie Beauty Filter Photo Editor

23. Beauty Selfie Plus - Sweet Camera Wonder HD Camera

24. Selfie Camera - Beauty Camera & AR Stickers

25. Pretty Makeup, Beauty Photo Editor & Selfie Camera

26. Beauty Camera

27. Bestie - Camera360 Beauty Cam

28. Photo Editor - Beauty Camera

29. Beauty Makeup, Selfie Camera Effects, Photo Editor

30. Selfie cam - bestie makeup beauty camera & filters

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.