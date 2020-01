Tayang Hari Ini, Sinopsis Film Dolittle Petualangan Fantasi dengan Hewan, Jadwal Tayang di Bandung 

Hari ini tayang perdana film Dolittle, kisah petualangan dokter yang bisa berbicara dengan binatang ternaknya, mencari obat penawar untuk ratu. Berikut cek jadwal tayang di Bandung.

TRIBUNJABAR.ID - Pecinta film sci-fi (sains fiksi), lagi-lagi Anda akan disuguhkan dengan film fantasi di tahun 2020 ini.

Sebuah film garapan Universal Picture ini digadang-gadang mendapatkan sambutan baik di dunia film.

Ya, tepat hari ini, Rabu (15/1/2020), film Dolittle tayang perdana di bioskop-bioskop Indonesia, seperti di Bandung.

Dikutip dari kompas.com, sebelumnya disebut-sebut film ini mirip dengan judul film di era 90-an.

Seperti judul Dr Dolittle yang disutradai Stephen Gaghan remake dari film klasik 1967.

Namun Dolittle 2020 ini bukan merupakan reboot dari film tersebut.

Film Dolittle 2020 ini merupakan adaptasi novel Hugh Lofting, berjudul The Voyage of Dr. Dolittle.

Agar film ini seperti tampak pada keaslian ceritanya, lokasi film bertempat di Victoria, Inggris.

Mengusung film genre pertualangan, fantasi, action sekaligus komedi, film ini sangat dinantikan penggemar.