Quotes Tema Tahun Baru 2020, Cocok Dijadikan Caption Postingan, Kirim ke Teman dan Keluarga

TRIBUNJABAR.ID - Pergantian tahun dari 2019 menjadi 2020 hanya tinggal menghitung hari.

Sebagian orang akan merayakannya melalui media sosial.

Beberapa dari Anda mungkin mem-posting gambar bertema tahun baru 2020.

Anda juga bisa mengisi caption postingan dengan quotes yang menginspirasi.

Quotes juga dapat dikirim ke keluarga dan teman sebagai motivasi.

Berikut kumpulan quotes tahun baru 2020 yang dilansir dari goodhousekeeping.com.

1. We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves.

The book is called opportunity and its first chapter is New Year's Day.

-Edith Lovejoy Pierce

2. To improve is to chage; to be perfect is to change often.