Ratna Sarumpaet Akhirnya Pulang, Postingan Atiqah Hasiholan Banjir Komentar, Fotonya Jadi Sorotan

TRIBUNJABAR.ID - Kabar menyenangkan bagi Atiqah Hasiholan, ibu tercinta, Ratna Sarumpaet akhirnya bebas bersyarat dari penjara terkait kasus hoaks. Ia bisa pulang ke rumah meskipun harus rutin wajib lapor ke Lapas Pondok Bambu.

Melalui Instagram, Atiqah Hasiholan pun membuat postingan yang menjadi sorotan di media sosial. Ia mengunggah foto dua tangan yang bergenggaman.

Pada keterangan fotonya, aktris cantik itu menyinggung soal bebasnya Ratna Sarumpaet.

Ia juga menyebut, perjalanan hidup selama 2019 seperti roller coaster.

"And she is free now..thank you 2019. what a roller coaster ride!

Terimakasih buat semua yang selama ini mendoakan," tulis Atiqah Hasiholan.

Postingan ini pun langsung diserbu warganet. Sejumlah akun resmi para artis turut memenuhi kolom komentar.

Mereka memberikan komentar berupa emoji love terhadap postingan tersebut.

Selain para artis, postingan itu pun dibanjir komentar warganet lainnya.

Banyak di antara mereka yang mengucapkan rasa syukur atas kebebasan Ratna Sarumpaet.