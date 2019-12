Sambut Tahun Baru, KUN X Aksa7 Gelar Bootcamp Untuk Indonesia di Bukit Golf Cibodas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin mencari acara yang berbeda sekaligus bermafaat atau tidak sekadar pesta saat tahun baru?

Yuk ikuti saja kegiatan Bootcamp Kun dan Aksa7 yang diadakan di Bukit Golf Cibodas, Kaki Gunung Gede Pangrango pada 30-31 Desember 2019 hingga 1 Januari

2020.

KUN Humanity System+ (KUN) dan Aksa Bumi Langit (Aksa7) hadir dengan sebuah gagasan Bootcamp Gerakan Kolaboratif untuk Indonesia dengan tagline 'Working Together With The Power of Love for a Better World'.

Di acara ini KUN dan Aksa7 membuat sebuah aktivitas kemah pelatihan yang ditujukan untuk para relawan dan pemuda/i dari berbagai daerah di Indonesia.

Menariknya adalah kegiatan ini tidak hanya berkumpul bersama menyambut tahun baru.

Acara ini diadakan sebagai wadah untuk berjejaring, saling berbagi dan berlatih bersama dan mendorong lahirnya sinergi gerakan-gerakan sosial-kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia.

“Adanya bootcamp ini bertujuan untuk membuka ruang diskusi, menyamakan visi dan saling menginspirasi. Inspirasi datang bukan dari sekumpulan orang hebat tapi inspirasi datang dari sebuah pengalaman dan perjuangan bersama," ujar Anggi Frisca I.C.S. pendiri Aksa7, Selasa (24/12/2019).

Gerakan kolaborasi Yayasan KUN Gerakan Manusia atau lebih dikenal dengan nama KUN Humanity System+ (KUN) dan Aksa7 ini telah memasuki tahun ke 4.

Dalam perjalannya Kun bergerak di bidang sosial-kemanusian, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan dengan film sebagai media komunikasi massa.