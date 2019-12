Libur Natal dan Tahun Baru, Pertamina MOR III Prediksi Konsumsi BBM dan LPG Meningkat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III memprediksi konsumsi BBM dan LPG meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020.

General Manager Pertamina MOR III, Tengku Fernanda, memperkirakan konsumsi BBM di wilayah barat Jawa Barat meningkat dua persen.

Menurut dia, peningkatan konsumsi BBM itu khususnya untuk jenis gasoline, yakni Premium dan Pertaseries.

"Kenaikannya diprediksi dua persen atau kira-kira mencapai 28 ribu kiloliter perhari," ujar Tengku Fernanda dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jabar, Senin (23/12/2019).

Ia mengatakan, konsumsi harian BBM di wilayah barat Jawa Barat mencapai 27 ribu kiloliter perhari.

Sementara untuk BBM jenis gasoil, yakni produk Biosolar dan Dexseries, diperkirakan mengalami penurunan.

"Untuk produk gasoil ini penurunannya diprediksi mencapai 12 persen," kata Tengku Fernanda.

Menurut dia, konsumsi Biosolar dan Dexseries yang mencapai 10,8 ribu kiloloter perhari turun menjadi 9,5 ribu kiloloter perhari.

• Kawah Putih Ciwidey Kabupaten Bandung Mulai Dipadati Pengunjung di Momen Libur Natal dan Tahun Baru

Selain itu, konsumsi gas LPG diproyeksikan mengalami peningkatan sebanyak tiga persen.

Selama libur Nataru, pihaknya juga telah menyiagakan 1.049 Agen LPG PSO siaga dan 6.077 Pangkalan LPG siaga.

"Itu untuk mendukung kelancaran pasokan LPG subsidi maupun nonsubsidi," ujar Tengku Fernanda.

Bagi masyarakat yang menggunakan LPG nonsubsidi dapat menikmati layanan siaga 178 Agen LPG Non PSO siaga dan 632 Sub Agen LPG Non PSO siaga.

• Luar Biasa, Menyambut Tahun Baru 3 Zodiak Ini Akan Nikmati Puncak Karier di Penghujung Tahun

• KPK Panggil Petinggi Garuda Indonesia, Periksa Soal Dugaan Suap Pengadaan Pesawat