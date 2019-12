Malam Tahun Baru, Jalan Menuju Kawasan Puncak Ditutup

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Direktur Lalu Lintas Polda Jabar Kombes Pol Eddy Djunaedi mengatakan pada tanggal 31 Desember 2019 akan dilakukan penutupan jalan di kawasan Puncak, Bogor.

"Jadi tanggal 31 Desember 2019 pukul 18.00 WIB akan dilakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Akan kembali dibuka pada 1 Januari 2020, pagi," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Eddy Djunaedi, Sabtu (21/12/2019).

Jika ada masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Puncak, Ditlantas Polda Jabar dikatakan oleh Eddy sudah mengkomunikasikan kepada instansi terkait untuk menyediakan "shuttle bus".

Terkait untuk kantong parkir di arah Puncak, Bogor, Kombes Pol Eddy Djunaedi menambahkan pihaknya sudah menyiapkan kantong-kantong parkir.

Berdasarakan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram @tmcpolresbogor, bahwa ada jadwal one way jalur Puncak sudah digelar tanggal 21-22 Desember 2019 ini.

Pada informasi tersebut dituliskan bahwa one way naik pada pukul 07.30 WIB samapi 12.30 WIB, dan one way turun dari pukul 13.00 WIB sampai 18.00 WIB pada Sabtu (21/12/2019).

Sementara pada Minggu (22/12/2019) , one way naik sejak pukul 07.30 WIB hingga 12.30 WIB. Untuk one way turun pada pukul 13.00 WIB sampai 20.00 WIB.

Berkaitan dengan jadwal tersebut, Dirlantas Polda Jabar mengatakan waktu tersebut melihat kondisi (bersifat situasional).

Namun, yang pasti adalah pada 31 Desember 2019, jalur menuju Puncak, Bogor, akan ditutup.

