Plt Bupati Indramayu Minta Disdik Segera Cari Siswa-Siswi yang Terancam DO

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU- Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu segera mencari siswa-siswi yang terancam drop out (DO) maupun yang sudah DO.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi laporan adanya anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Indramayu.

"Ini agar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indramayu semakin meningkat," ujar Taufik Hidayat dalam Rakor Pendidikan di Aula Disdik Kabupaten Indramayu, Rabu (18/12/2019).

Ia menyampaikan, sedang melakukan belanja untuk sektor pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Ketertinggalan Kabupaten Indramayu dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sektor pendidikan dengan daerah lain disebut Taufik Hidayat harus menjadi perhatian serius Disdik Kabupaten Indramayu.

Disdik diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan serangkaian program yang kreatif dan inovatif.

"Mari kita kuatkan kembali komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri, dan sejahtera," ujar dia.

Tidak hanya itu, permasalahan sektor pendidikan lainnya, yakni masih kurangnya guru-guru yang mengajar.

Persoalan tersebut bahkan menjadi permasalahan langganan pemerintah Kabupaten Indramayu setiap tahunnya.

"Kita juga terus meminta kepada pemerintah pusat untuk menambah formasi guru dalam rekruitmen CPNS," ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Disdik Kabupaten Indramayu, Ali Hasan mengatakan, menyikapi permintaan itu pihaknya berkomitmen akan segera menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Menurut Ali Hasan, jika seluruh jajaran Disdik Kabupaten Indramayu saling bahu membahu maka akan tercipta kualitas pendidikan yang unggul.

"Rakor ini sebagai upaya kita dalam meneguhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya.