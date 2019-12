Kabar Mengejutkan Datang dari Vidi Aldiano, Mengaku Derita Kanker Ginjal dan Hari Ini Dioperasi

TRIBUNJABAR.ID - Kabar tidak menyenangkan datang dari penyanyi Vidi Aldioano.

Vidi mengumumkan bahwa dirinya tengah menderita kanker ginjal yang pada awalnya hanya didiagnosa kista.

Melalui sebuah video, Vidi Aldiano memohon doa dan maaf atas segala perbuatannya.

Pelantun tembang Status Palsu, Vidi Aldiono, kini tengah terbaring sakit.

Setelah beberapa waktu bolak-balik ke Singapura, Vidi akhirnya mengumumkan kondisi kesehatannya.

Vidi sebelumnya mengunggah kalimat di Instastory yang membuat publik penasaran pada Kamis (12/12/2019).

Dalam unggahannya, Vidi menuturkan bahwa beberapa hari belakangan ini dirinya tengah mengalami hal sulit dan berat.

Namun, di balik kesulitan tersebut Vidi mendapatkan beberapa kejutan yang menyenangkan.

Di akhir kalimat, Vidi menuliskan bahwa Jumat (13/12/2019) hari ini menjadi hari yang tidak mudah untuknya.

"3 hari kebelakang sangat berat buat gue. Tapi hari ini gue mendapatkan beberapa kejutan yang menyenangkan. Tomorrow's not gonna be easy, but hopefully I can make it out alive. Doakan ya kawan..."