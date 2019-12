Daftar Harga Motor Yamaha NMAX Desember 2019, All New NMAX 2020 Berapa?

All New Yamaha NMAX

TRIBUNJABAR.ID - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) telah merilis tiga produk baru, satu di antaranya adalah All New NMAX 155 2020 pada Senin 2 Desember 2019 lalu.

Yamaha NMAX 155 mendapat penghargaan sebagai Best Resale Value dalam ajang Motor Plus Award.

NMAX masuk dalam keluarga Maxi Yamaha bersanding bersama seri lainnya di antaranya Lexi, Aerox dan TMAX.

Setidaknya, Yamaha mengklasifikasi produknya dalam lima kelas yaitu Matic, Maxi, Naked Bike, Sport dan Off Road.

Namun untuk saat ini, harga All New NMAX 2020 belum dirilis secara resmi.

Maverick Vinales perkenalkan Yamaha All New NMAX 155 di Jakarta (2/12) (Eka/Otorace)

Sedangkan untuk Yamaha NMAX 155 seri lama dijual seharga Rp 28,2 jutaan.

Yamaha NMAX 155 ABS dijual seharga Rp 32 jutaan.

Untuk informasi lebih lengkap berikut harga dan spesifikasi motor Yamaha NMAX semua varian sebagaimana dikutip dari Yamaha-motor.co.id, Senin (9/12/2019).

1. Yamaha NMAX 155 - Rp 28.295.000

Yamaha NMAX 155 (Yamaha-motor.co.id)

Spesifikasi Lengkap Yamaha NMAX 155