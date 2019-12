Amankankah Pasokan dan Harga Bahan Pokok di Jabar Jelang Natal dan Tahun Baru? Ini Kata Disperindag

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran di Jawa Barat mencukupi dan mengalami kenaikan dalam batas wajar menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2019.

Hal tersebut dipastikan dalam rangkaian akhir pemantauan, yakni saat pemantauan komoditas bahan pokok di pasar tradisional, ritel modern, dan pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Senin (9/12/2019).

Kepala Disperindag Provinsi Jawa Barat, Mochammad Arifin Soendjayana, mengatakan pemantauan dilakukan bersama Disperindag Kota Bandung, Bea Cukai, Satgas Pangan, Dinas Kesehatan, dan BPOM.

“Jadi kami lihat perbedaan antara pasar tradisional, ritel modern, dan pusat perbelanjaan. Kami ingin tahu posisi harga menjelang Natal dan Tahun Baru,” kata Arifin di Bandung, Senin (9/12/2019).

Menurut Arifin, dua pekan lalu pihaknya bersama Dirjen Kemendag juga sudah melakukan pemantauan harga di sejumlah titik di Kota Bandung. Arifin memastikan saat ini kondisi harga dan pasokan aman.

“Dari rapat dan kunjungan terakhir sampai saat ini masih terbilang aman. Aman itu juga stabil di harganya,” ujarnya.

Dari pantauannya, harga beras medium di pasar tradisional adalah Rp 11.500 per kilogram dan dinyatakan masih aman sesuai Harga Eceran Tertinggi [HET]. Sementara di pusat perbelanjaan harga beras premium Rp 12.800 per kilogram.

Kemudian harga telur ayam ras saat ini memiliki harga Rp 23.000 per kilogram, sedangkan dijual di pusat perbelanjaan moderen Rp 23.700 per kilogram. Di pasar tradisional harga telur ayam ras dijual Rp 24.000 sampai Rp 25.000 per kilogram.

“Telur ini aman dengan toleransi harga seperti itu,” ujarnya.