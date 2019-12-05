Momen Haru, Terpisah 24 Tahun, Melly Goeslaw Akhirnya Ketemu Umar, Pemulung Mantan ART Nike Ardilla
Mantan ART Nike Ardilla yang kini jadi pemulung, Umar, akhirnya bertemu dengan Melly Goeslaw.
Kolase TribunJabar.id (Istimewa via @nikeardilaofficial dan @melly_goeslaw)
Mantan ART Nike Ardilla yang kini jadi pemulung, Umar, akhirnya bertemu dengan Melly Goeslaw.
TRIBUNJABAR.ID - Mantan ART Nike Ardilla yang kini jadi pemulung, Umar, akhirnya bertemu dengan Melly Goeslaw.
Video momen pertemuan mereka dibagikan di akun Instagram @melly_goeslaw.
Pertemuan mereka justru saat Melly sedang konser.
Sembari menyanyi, Melly terlihat merangkul Umar.
Sementara itu, Umar yang mengenakan kaus lengan panjang hitam memeluk Melly.
Sesekali, Umar mengusap air matanya.
Melly pun terlihat mengusap kepala Umar.
Suara Melly juga terdengar lirih.
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Suasana semakin haru lantaran penonton juga ikut bernyanyi.
Di kolom caption, Melly menulis, pertemuannya dengan Umar adalah peristiwa yang luar biasa.
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Penulis: Yongky Yulius
Editor: Widia Lestari
Sumber: Tribun Jabar