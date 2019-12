dr Gia Pratama Merilis Novel Kedua Berjudul Perikardia, Isinya Pengalaman Koas di Rumah Sakit Garut

Novel Perikardia karya terbaru dari dokter muda berbakat, Gia Pratama

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah sukses dengan novel pertamanya 'Berhenti di Kamu', dr Gia Pratama kembali merilis novel terbarunya yang berjudul Perikardia.

Novel dari penerbit Mizan ini, diluncurkan pertama kali di Sans Co Cafe, Jalan Ir H Djuanda No 347, Kota Bandung, Sabtu (30/11/2019) malam.

Novel Perikardia mengisahkan tentang pengalaman dr Gia Pratama saat menjalani koas (co as) di Rumah Sakit Umum Slamet, Kabupaten Garut, tepatnya pada 10 tahun lalu.

Di buku ini, tidak melulu membahas mengenai dunia kesehatan dan kedokteran saja, Tetapi terdapat kisah-kisah menarik lainnya.

Di antaranya, perjalanan cinta seorang koas, pengalaman unik dan aneh para pesien, hingga cerita horor di rumah sakit. Semua cerita tersebut terangkum manis dalam novel Perikardia.

Berbagai pengalamannya inilah yang kemudian ia sampaikan menjadi pesan untuk para pembaca.

dr Gia mengungkapkan, sebagian besar isi dari novel Perikardia ini adalah kejadian nyata yang ia alami saat koas di sana.

Bahkan, novel Perikardia karya miliknya merupakan sekuel dari novel Berhenti di Kamu.

"Di novel Perikardia ini menggambarkan cerita kehidupan saya sebelum bertemu sang istri tercinta, atau lebih tepatnya sebelum masuk ke kisah Berhenti di Kamu," jelas dr Gia kepada Tribun Jabar, ditemui setelah kegiatan mengulas isi novel Perikardia di

