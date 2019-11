HASIL Indonesian Idol 2019 Senin 25/11/2019, Olivia Tereliminasi,13 Finalis Maju ke Babak Berikutnya

TRIBUNJABAR.ID - Keempatbelas finalis Indonesian Idol 2019 telah menampilkan aksi panggung luar biasa di panggung spektakuler.

Dalam Indonesian Idol 2019 yang ditayangkan RCTI pada Senin (25/11/2019), terdapat satu finalis yang terpaksa mengubur impiannya.

Finalis Indonesian Idol 2019, Olivia tereliminasi.

Olivia menampilkan lagu A Millions Dream.

Para juri memberi kritikan bahwa Olivia kurang menyanyikan lagu dengan perasaan.

Langkah Olivia terhenti pada babak empat belas besar Indonesian Idol 2019.

Berikut rangkuman penampilan keempatbelas finalis Indonesian Idol 2019.

1. Mahalini

Lagu: Use Somebody - Kings of Leon

Ari Lasso: penampilan terbaik,saya sampai standing ovation. Kamu membawakan dengan versi berbeda