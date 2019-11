Mangga Gedong Gincu dari Sumedang Mulai Diekspor ke Rusia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Besok, Senin (25/11/2019), mangga gedong gincu dari Sumedang mulai diekspor.

Sebelumnya, mangga gedong gincu merupakan produk unggulan Sumedang dan 70 persen mangga gedong gincu berasal dari Sumedang ini hanya dijual di dalam negeri.

Adalah Supian (49) jebolan IPB Bogor yang sempat kuliah S2 di Rusia ini mencoba menjajaki pasar ekspor mangga gedong gincu ke Rusia.

“Untuk tahap pertama ini akan dikirim sekitar satu ton dulu pada Senin (25/11) ini dan diharapkan mangga yang terkenal manis dengan rasa segar ini bisa sampai di Rusia Rabu (27/11). Minggu ini orang Rusia sudah bisa menikmati mangga asal Sumedang,” kata Supian di Kampung Bojongterong, Desa Palabuan, Kecamatan Ujungjaya, Minggu (24/11/2019).

Mangga gedong gincu yang diekspor itu sekitar 50 persen matang di pohon sehingga dalam 3-4 hari lagi sudah matang.

“Saat sampai ke Rusia sudah matang dan bisa langsung dikonsumsi,” katanya.

Mangga yang dikirim ke Rusia tersebut, kata dia, diambil dari perkebunan di Desa Cintajaya, Kecamatan Jatigede.

“Ekspor mangga baru satu ton karena masih percobaan. Selain itu saat ini stok mangga gedong gincu sudah berkurang karena masa panen raya sudah lewat,” katanya

Ia mengatakan di Rusia, mangga dijual Rp 75.000 per buahnya. “Harganya Rp 75.000 per buah. Hanya ongkos kargo pesawat juga lumayan Rp 3.500 per Kg. Sedangkan kalau dijual di sini Rp 75 ribu bisa dapat 3 kg," katanya.