Curhat Luna Maya Saat Terpuruk, Pernah Berniat Bunuh Diri Hingga Honor Anjlok 70 Persen

Luna Maya masih eksis sampai saat ini di dunia hiburan.

Di hadapan publik, Luna Maya selalu mencitrakan diri sebagai pribadi yang periang.

Tetapi di balik itu, ia juga pernah mengalami kesedihan saat ia sedang terpuruk hingga berpengaruh pada mentalnya.

Curahan itu ia ungkapkan kepada Boy William dalam acara "Bareng Boy" di Trans7.

Pernah berniat bunuh diri

Menerima komentar-komentar jahat mengenai dirinya, Luna Maya sampai pernah berpikir untuk bunuh diri.

"Ada kepikiran untuk to kill yourself, of course, i mean it's normal," kata Luna Maya, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (20/11/2019).

Keinginan Luna Maya untuk mengakhiri hidup tersebut bukan karena putus asa, melainkan terpikir mengapa orang sangat jahat kepadanya.

Ia merasa jika dirinya lenyap dari dunia ini akan membuat semua pihak lebih tenang.

"Tapi aku mau memperjelas, it's not because gue putus asa. Enggak pernah gue putus asa, i wanna kill myself, enggak!" kata pemeran Sophie dalam film Rumah Kentang: The Beginning itu.