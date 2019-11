20 Lulusan SMK Ikuti Kelas Vokasi Ketenagalistrikan Cirebon Power Angkatan II

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sebanyak 20 lulusan SMK bakal mengikuti kelas vokasi ketenagalistrikan Cirebon Power Angkatan II.

Kelas vokasi itu diprakarsai Cirebon Power dan Korea Midland Power (KOMIPO) untuk mencetak tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang industri ketenagalistrikan.

Head of Vocational Training Cirebon Power, Algan Naharo, mengatakan, mereka akan mengikuti kelas vokasi itu selama enam bulan ke depan.

Seluruh siswa kelas vokasi itupun akan diberikan berbagai materi dalam kelas vokasi ketenagalistrikan tersebut.

Dari milai in house training, role play game, rotational on the job training, dedicated position on the job training, dan lainnya.

"Nanti para lulusan vokasi sudah dibekali skill yang mumpuni, peluang mereka lebih besar untuk terserap di project PLTU," kata Algan Naharo saat ditemui usai pembukaan kelas vokasi ketenagalistrikan di Pusat Vokasi Cirebon Power, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis (21/11/2019).

Ia mengatakan, tidak hanya melibatkan tenaga pengajar dari ahli dan profesional dalam negeri, pelatihan juga melibatkan instruktur yang didatangkan dari Korea Selatan.

Selain itu, para peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat kompetensi saat lulus, sama seperti kelas vokasi angkatan pertama.

Menurut dia, para peserta vokasi kali ini direkrut oleh Komite Rekruitmen Tenaga Kerja Astanajapura, Pangenan dan Mundu (ASPAM).