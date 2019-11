Tiket Laga Arema FC vs Persija Jakarta Ludes, Persib Bandung Intip Peluang Geser Singo Edan

Pesepak bola klub Persija Jakarta, Marko Simic berebut bola dengan pesepak bola Arema Malang, Hamka Hamzah dalam laga pekan ke-12 Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/8/2019). Laga bigmatch Persija vs Arema FC berakhir dengan skor 2-2.

TRIBUNJABAR.ID, KLOJEN- Pekan 28 Liga 1 2019 menyajikan tiga big match, yakni PSS Sleman vs Borneo FC, Arema FC vs Persija Jakarta, dan PSM Makassar vs Bali United.

Mengutip dari Surya Malang, 43.000 tiket yang disediakan panpel untuk partai Arema FC vs Persija Jakarta sudah ludes terjual.

Duel Arema FC vs Persija Jakarta digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (23/11/2019).

Dari total 43.000 tiket tersebut, sebanyak 31.400 tiket merupakan tiket ekonomi. Sisanya dibagi dalam kategori tiket VIP dan tiket VVIP.

Panpel Arema FC, Abdul Haris mengatakan permintaan tiket dari suporter sangat tinggi.

“Sebanyak 16.000 tiket ekonomi di Tiket Box Kantor Arema FC sudah sold out.”

“5.000 di Tiket Box Stadion Kanjuruhan juga sudah habis. Kemudian 7.000 tiket untuk Jakmania, dan sisanya tinggal di Korwil dan mitra kerja,” kata Abdul Haris kepada SURYAMALANG.COM, Selasa (19/11/2019).

Tiket laga Arema FC vs Persija Jakarta dibanderol seharga Rp 40.000 untuk kelas ekonomi, Rp 100.000 untuk kelas VIP, dan Rp 150.000 untuk kelas VVIP.

Dengan terjualnya tiket tersebut, dipastikan Stadion Kanjuruhan akan penuh sesak saat laga Arema FC vs Persija Jakarta.

Big match ini tak hanya adu gengsi bagi kedua tim.