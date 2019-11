Ria Irawan Kembali Drop Dirawat di RSCM, Mayky Wongkar Selalu Beri Dukungan untuk Sang Istri

TRIBUNJABAR.ID - Kondisi kesehatan aktris Ria Irawan (50) dikabarkan kembali drop. Saat masih berjuang melawa kanker, Ria Irawan dilarikan ke Rumah Sakit , Senin (18/11/2019) sore.

Kabar beredar Ria Irawan dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta

Sang suami Ria Irawan, Mayky Wongkar seperti dikutip dari Kompas.com membenarkan kabar ini.

"Mbak Ria masih di ruang IGD saat ini," kata Mayky Wongkar seperti dikutip Kompas.com.

Sekitar 11 jam lalu, Mayky Wongkar memosting kondisi Ria Irawan di instagramnya.

Mantan asisten yang kemudian menjadi suami Ria Irawan ini menuliskan kata cinta dan kalimat penyemangat untuk sang istri.

Ria Irawan dan Mayky Wongkar saat ditemui di gedung A RSCM, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Dikutip Tribunnews.com dari akun mayk_wongka, tertulis,

Selalu kuat, selalu berani, love you so much bu @riairawan, perjalanan ini masih panjang.. bismilah segalanya dimudahkan kan.

Disitu terlihat potret Ria Irawan dengan selang infus dan sebagian wajahnya tertutup masker.

Kabar tentang kesehatan Ria pun disebutkan Ray Sahetapi.