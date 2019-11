Pemain Taiwan Selfi Unik Unjuk Khas Indonesia Sebelum Melawan Marcus/Kevin, Netizen Sebut Ganteng

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo bakal meladeni lawannya pasangan dari Taiwan, Lu Ching Yao/ Yang Po Han pada Rabu (13/11/2019) pukul 18.50 WIB ini.

Sebelum laga babak pertama Hong Kong Open 2019 itu berlangsung, satu dari pebulu tangkis Taiwan, Yang Po Han bertingkah unik di media sosialnya.

Dia tampak menunjukkan tampilan khas Indonesia di unggahan terbarunya sebelum bertanding, Rabu.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya (badmintonindonesia)

Sebelum menghadapi lawan berat yakni ganda putra nomor 1 dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di babak pertama, Yang Po Han berhasil mencuri perhatian netizen, khususnya warganet asal Indonesia.

Pasalnya Yang Po Han mengunggap foto dirinya dengan memakai tutup kepala kekhasan orang Indonesia, blangkon.

Yang tampak percaya diri menggunakan blangkon bermotid batik tersebut.

Dalam unggahannya tersebut, Yang tak mengunggah apapun selain fotonya yang sedang mengenakan penutup kepala blangkon.

Namun unggahan Yang Po-Han itu pun langsung mendapatkan banyak respon dari netizen Indonesia.

Banyak orang Indonesia yang meninggalkan komentar memuji jika Yang Po-Han tampak bagus mengenakan blangkon tersebut.

