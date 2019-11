Mau Berenang Sambil Makan Sepuasnya? Yuk Nikmati Sunday Brunch di Hilton Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghabiskan waktu bersama keluarga saat hari libur tentu menjadi hal yang menyenangkan.

Banyak keluarga yang menghabiskan waktu dengan cara makan bersama, jalan-jalan, berenang, berwisata, atau bermain di taman.

Nah jika Anda ingin berenang sekaligus menikmati makanan all you can eat, Anda bisa mencoba paket Sunday Brunch yang ada di Hilton Bandung.

Marketing Communications Manager Hilton Bandung, Winda Yuliani mengatakan banyak orang yang bertanya-tanya selain tamu hotel, bagaimana caranya supaya bisa berenang di Hilton Bandung.

"Untuk menjawab pertanyaan ini kami mengadakan Sunday Brunch dimana ada aktivitas anak-anak, makan all you can eat, dan bisa berenang," ujar Winda di Hilton Bandung, Jalan HOS Tjokroaminoto No 41-43, Minggu (10/11/2019).

Menu di Hilton Bandung (tribunjabar/putri puspita)

Berikut ini adalah 5 hal menarik yang bisa Anda dapatkan di Sunday Brunch :

1. Orangtua bisa makan dengan tenang

Bagi Anda yang memiliki anak kecil tentunya tahu kan bagaimana susahnya menikmati makanan dengan tenang.

Ketika makan, ada saja godaan dari sang anak, sehingga Anda harus segera menghabiskan makanan.