Disebut Punya Hubungan Dekat dengan Ryochin, Ini Pengakuan Tegas Luna Maya

TRIBUNJABAR.ID - Satu sosok pria yang terungkap dekat dengan Luna Maya yakni Ryochin, ini pengakuan mantan Reino Barack soal kedekatan mereka.

Kehidupan asmara Luna Maya makin menarik untuk diperbincangkan, kini ada sosok baru muncul.

Luna Maya kerap disebut-sebut dekat dengan konglomerat asal Malaysia, Faisal Nasimuddin.

Namun, alih-alih Faisal, kini Luna Maya justru saling berbalas komentar dengan pria lain asal Jepang.

Luna Maya di acara Shopee Big Ramadan Sale, di Balai Sarbini, Kamis (23/5/2019). (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

Sosok tersebut adalah pria di belakang akun @ryochin424.

Bahkan akun Ryochin ini sempat terciduk membalas komentar postingan Luna Maya menggunakan emoji hati.

Bukan hanya sekali, akun @ryochin kerap menulis komentar pada postingan Luna Maya.

Mantan Reino Barack ini juga tak pernah melewatkan untuk membalas komentar pria asal Jepang ini.

Sebaliknya, Luna Maya juga sempat terlihat membalas postingan akun @ryochin.

Pada waktu itu, Ryochin menuliskan 'Be with the people who bring out the best in you' (Bersama orang-orang yang bisa mengeluarkan hal terbaik dari dirimu).