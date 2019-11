Reaksi Richard Lolos Indonesian Idol, Dapat Vote Tinggi, tapi Sedih Kakaknya, Daniel Harus Pulang

TRIBUNJABAR.ID - Dua bersaudara, Richard Simanjuntak dan Daniel Simanjuntak merupakan kontestan Indonesian Idol yang sejak audisi kerap mencuri perhatian. Para juri bahkan terkesima karena adik kakak ini, memiliki suara yang sama-sama bagus dan khas.

Saat audisi Richard langsung mendapatkan lima yes dari juri setelah menyanyikan lagu Isn't She Lovely dari Stevie Wonder.

Setelah sang adik, giliran sang kakak, Richard yang juga mampu meluluhkan hati juri. Ia berhasil membawakan lagu Don't Look Back In Anger dari Oasis.

Setelah lolos babak audisi, dua bersaudara yang berbeda usia dua tahun ini kembali memukau juri pada babak eliminasi.

Selain memiliki suara yang khas dan bernada tinggi, hal lain yang mencuri perhatian dari mereka adalah ikatan sebagai pasangan adik kakak.

Pada babak eliminasi, Richard dan Daniel bahkan menangis bersama sambil berpelukan.

Mulanya, Richard yang lebih dulu meneteskan air mata saat menjawab pertanyaan juri.

Menurutnya, sang kakak adalah penyemangat juga yang melatih bernyanyi adalah sang kakak.

"Kalau dari hati pengennya dua-duanya lanjut. Sebenernya enggak (enggak iklash jika Daniel pulang) karena dia yang memotivasi saya nyanyi terus, yang ngajarin saya juga. Saya ada di sini aja udah beryukur karena dia yang ngajarin saya," kata Richard sambil berlinang air mata.

Namun, tangisan Richard yang khawatir kakaknya tak lolos pada babak eliminasi berakhir tangisan bahagia.