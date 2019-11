Keren, Dua Pekan Berturut-turut Ardi Idrus Masuk Best XI Liga 1, Persib Bandung Sumbang 2 Pemain

Best XI pekan 26. Persib sumbang dua pemain.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama dua pekan berturut-turut bek kiri Persib Bandung Ardi Idrus masuk ke dalam best XI atau team of the week Liga 1.

Selain karena penampilannya yang impresif, Ardi Idrus memang membuat assist di dua laga tersebut.

Laman Twitter Liga 1 sudah mengumumkan sebelas pemain yang masuk ke Best XI #26 atau sebelas pemain terbaik pekan 26 yang masuk dalam team of the week.

Dari sebelas pemain itu, Persib Bandung menyumbangkan dua pemainnya.

Selain Ardi Idrus ada juga Kevin van Kippersluis. Keduanya berperan dalam kemenangan Persib Bandung atas Kalteng Putra hari Jumat lalu.

Di laga itu, Maung Bandung menang 2-0.

Gol Persib Bandung dipersembahkan oleh Kevin van Kippersluis dan Ezechiel N Douassel.

Selebrasi Kevin van Kippersluis dan sang pemberi assist Ardi Idrus dalam laga kontra Kalteng Putra. (Banjarmasinpost.co.id/Aya Sugianto)

Kevin bisa mencetak gol di akhir babak pertama.

Ia sukses memanfaatkan umpan cantik Ardi Idrus.

Kedua pemain ini akhirnya masuk dalam Best XI pekan 26.