List Pemenang MTV EMA 2019, Ada Halsey dan Taylor Swift, Berapa Piala yang Diborong BTS?

TRIBUNJABAR.ID - BTS, Halsey, Billie Eilish dan Taylor Swift pulang dengan membawa dua piala pada ajang penghargaan musik MTV EMA 2019.



Halsey, yang menyiapkan 4 kostum khusus untuk MTV EMA 2019, membawa pulang piala untuk kategori Best New Pop Act dan Best Look.



Billie Eilish kemudian raih kemanangan untuk kategori lagu terbaik lewat "Bad Guy".



Ia juga bawa pulang piala Artis Pendatang Baru Terbaik.



Taylor Swift, membawa pulang piala penghargaan Best Video untuk lagu "ME!" dan juga untuk kategori best US act.

BTS mengalahkan Taylor dan Ariana Grande untuk kategori Best Live Act dan juga Biggest Fans.



Hal mengejutkan justru datang dari Ariana Grande dan Lil Nas X.



Keduanya meraih nominasi terbanyak, yaitu 7 nominasi, tetapi pulang dengan tangan kosong.



Shawn Mendes juga gagal meraih piala "Best Song" bersama Camila Cabello, tapi memenangkan kategori Best Artist.



Berikut daftar lengkap pemenang MTV Europe Music Awards 2019:

BEST U.S. ACT

Ariana Grande

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

PEMENANG: Taylor Swift

Taylor Swift (Instagram/taylorswift)

BEST CANADIAN ACT

Alessia Cara