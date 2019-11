Kabar Terkini Dylan Carr Pascakecelakaan, Sempat Berbicara dengan Ayahnya, Ungkapkan Permintaan Ini

TRIBUNJABAR.ID - Ayah Dylan Carr, Terrence Carr, kembali mengabarkan kondisi terkini anaknya.

Melalui akun Instagram-nya, @terryacarr, Terrence Carr mengungkapkan, Dylan sudah bisa menjawab perkataan ayahnya.

"Ketika aku berjalan ke tempat tidurnya aku berkata, "hai nak" dan dia segera menjawab, "hai ayah"," tulis ayah Dylan Carr dikutip TribunJabar.id, Minggu (3/11/2019).

Perlu diketahui, mobil pemain sinetron Anak Langit dan Anak Jalanan itu mengalami kecelakaan di ruas Tol JORR kilometer 36, arah Cikunir, Bekasi, Kamis (31/10/2019).

Dylan kini juga sudah lebih sadar dengan kondisi sekitarnya.

Bahkan, Dylan juga bilang, "can we go home (bisakah kita pulang)."

"Makan dan minum lebih mudah sekarang. Akan memperbarui lebih lanjut jika ada perubahan," tulisnya.

Unggahan tersebut sudah direspons oleh ribuan warganet.

Tak sedikit yang turut mendoakan kesembuhan Dylan Carr.

