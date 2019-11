Kondisi Terkini Dylan Carr Diungkap Sang Ayah, Alami Pembengkakan Otak, tapi Ada Pertanda Baik Ini

TRIBUNJABAR.ID - Ayah Dylan Carr, Terrence Carr, mengungkapkan kondisi terkini putranya pascakecelakaan mobil.

Perlu diketahui, mobil pemain sinetron Anak Langit dan Anak Jalanan itu mengalami kecelakaan di ruas Tol JORR kilometer 36, arah Cikunir, Bekasi, Kamis (31/10/2019).

Melalui Instastory di akun Instagram-nya, Terrence Carr @terryacarr mengungkapkan,tindakan operasi apa saja yang dilakukan untuk Dylan Carr pascakecelakaan.

Menurutnya, ada pembengkakan otak di kepala Dylan.

Karena itu, sebagian tengkoraknya harus diangkat.

"During surgery a quite large piece of his skull, in forhead area was removed because of brain swelling and will be replace when the swelling goes down. (Selama operasi ada potongan tengkorak yang cukup besar di daerah kepala harus diangkat karena ada pembengkakan otak dan akan diganti ketika pembengkakan tersebut turun)," tulisnya, dikutip TribunJabar.id, Jumat (1/11/2019).

Kini, putranya pun dibuat dalam kondisi koma.

Hal itu dilakukan agar Dylan dalam kondisi tenang.

"Dylan is in shallow induced coma to keep him in a calm condition. (Dylan dalam keadaan induced coma/ dibuat koma untuk membuatnya dalam kondisi tenang)," tulisnya,