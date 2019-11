Angela Gilsha Kabarkan Kondisi Dylan Carr, Keluarga Tunggu Keputusan Dokter, Berikan Pesan Begini

Angela Gilsha Kabarkan Kondisi Dylan Carr, Sedang Tunggu Keputusan Dokter, Berikan Pesan Begini

TRIBUNJABAR.ID - Aktris Angela Gilsha juga turut mengabarkan kondisi terkini Dylan Carr, aktor yang juga merupakan temannya.

Seperti diketahui, mobil pemain sinetron Anak Langit dan Anak Jalanan itu mengalami kecelakaan di ruas Tol JORR kilometer 36, arah Cikunir, Bekasi, Kamis (31/10/2019).

Melalui Instastory di akun Instagram-nya @angelagilsha, Angela mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp dari ayah Dylan, Terrence Carr.

Dalam tangkapan layar tersebut, ayah Dylan mengatakan, putranya sudah beristirahat secara baik pada malam harinya.

Beberapa kali, Dylan juga merespons orang di sekitarnya yang berbicara kepadanya.

"And again responded to us talking to him by squeezing my hand (Dia merespons lagi perkataan kami dengan cara meremas tangan kami)," begitu isi pesan dari ayah Dylan, dikutip TribunJabar.id, Jumat (1/11/2019).

Saat ini, lanjut ayah Dylan, pihaknya tengah menunggu keputusan dokter, apakah anaknya akan dibangunkan terlebih dahulu atau tidak.

Jika ada perubahan atau kondisi terbaru, ayah Dylan akan mengabarkannya.

Angela Gilsha kabarkan kondisi terkini Dylan Carr (Instagram @angelagilsha)

Dalam unggahan Instastory itu, Angela Gilsha juga menitipkan pesan agar jangan ada yang panik.