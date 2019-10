Yuk Coba Unlimeated, Makan Daging Sampai Kenyang di Holycow!

Founder Steak Hotel by Holycow! Wynda Mardio saat menunjukan jenis daging yang ada di Holycow!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menikmati makanan all you can eat saat ini menjadi hal yang sedang hits di kalangan generasi milenial.

Banyak restoran mengusung konsep makan sepuasnya hingga kenyang.

Jika biasanya konsep makan sepuasnya hanya bisa ditemukan di hotel-hotel, kali ini Steak Hotel by Holycow! menghadirkan konsep dengan nama #Unlimeated di Paris Van Java, tepatnya di Concourse Level, Unit CL-12B.

Bayangkan saja menikmati potongan daging tebal steak wagyu yang harganya ramah di kantong dan rasanya tidak perlu diragukan lagi.

Konsep #Unlimeated ini menghadirkan 50 varian menu berkualitas termasuk pilihan daging steak lezat, beragam saus, hidangan pendamping, dan minuman free flow sepuasnya di Tempat Karnivor Pesta atau yang dikenal dengan singkatan TKP.

Founder Steak Hotel by Holycow!, Wynda Mardio, mengatakan bahwa ia tidak hanya menawarkan rasa daging steak berkualitas, tetapi juga pengalaman lebih untuk konsumen.

"Sebagai kota kuliner, Bandung menjadi pilihan tepat bagi kami untuk memperkenalkan konsep #Unlimeated yang menawarkan kebebasan bagi penggemar steak dan kuliner untuk memilih, memanggang, dan menikmati makanan sesuai selera mereka," ujar Wynda di Pariz Van Java, Jalan Sukajadi No 131-139, Rabu (30/10/2019).

Founder Steak Hotel by Holycow! Wynda Mardio saat memanggang daging (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Konsep ini juga merupakan upaya Steak Hotel by Holycow! untuk mengedukasi konsumen cara terbaik menikmati steak.

Kini penggemar steak dapat mengetahui dan menentukan sendiri tingkat kematangan daging steak kesukaan mereka sekaligus menikmati aktivitas memanggang sepuasnya bersama keluarga dan sahabat.