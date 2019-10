Tonight Show NET TV Pamitan, Malam Ini Tayang Terakhir, Warganet Sedih & Ada yang Menganggap Candaan

TRIBUNJABAR.ID - Secara tiba-tiba unggahan akun Instagram Tonigh Show membuat terkejut warganet.

Acara yang disiarkan di NET TV ini mendadak berpamitan.

Talk show yang dibawakan oleh Vincent Rompies dan Desta Mahendra itu menyampaikan permohonan undur diri.

Hal itu tertera dalam postingan yang diunggah akun Instagram Tonight Show @tonightshow_net, Kamis (31/10/2019).

"It’s too hard to say good bye," tulis keterangan unggahan tersebut di laman Kompas.com.

Seluruh tim Tonight Show juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa setia.

Tim Tonight Show meminta kepada para pemirsa untuk menyaksikan tayangan terakhir pada Kamis, malam ini, pukul 21.00 WIB.

"Thank you Tonight Lovers dukungannya selama ini. Malam ini pkl 21.00 terakhir untuk kalian semua, kita pamit," tambah keterangan unggahan tersebut.

Dalam posting tersebut, tim Tonight Show mengunggah video hitam putih yang menampilkan tim produksi, host Hesti Purwadinata dan Desta di ruang rias.

Dalam video itu terlihat mereka semua dalam kondisi yang agak muram dan tampak berat.