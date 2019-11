Resmi Meluncur All New Honda Jazz, Wajah Berubah Total Tampang Futuristik, Nantikan di Indonesia

All New Honda Jazz atau di sejumlah negara disebut dengan Honda Fit, meluncur di Tokyo Motor Show 2019

TRIBUNJABAR.ID - Kejutan hadir dari Honda Motor Co., pada pembukaan Tokyo Motor Show, Rabu (23/10/2019) resmi meluncurkan All New Honda Jazz bertempat di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepang.

Generasi terbaru mobil yang bernama Fit di Jepang ini mengalami perubahan total di segi eksterior, termasuk ubahan signifikan di bagian wajah depan, dibandingkan Jazz generasi sebelumnya atau yang masih beredar di Indonesia.

"Kami lakukan perubahan dengan All New Fit adalah untuk menciptakan standar sebuah kendaraan kompak di era yang baru.

Kami percaya mobil ini dapat menjadi standar baru apabilakami dapat memenangkan kompetisi di pasar Jepang, dimana memenuhi kebutuhan konsumen akan mobil kompak cukup sulit dibandingkan pasar lainnya di dunia," jelas President,

Representative Director and CEO Honda Motor Co., Ltd. Takahiro Hachigo, saat peluncuran di booth Honda.

Ubahan paling kentara ada di bagian wajah depan, dengan kap mesin, gril depan, lampu utama, bemper yang semuanya berubah total.

All New Jazz saat ini terlihat lebih pesek dibanding sebelumnya.

Bagian samping juga mengalami sentuhan pada pilar pilar sampai pilar belakang.

Sedangkan bagian belakang ubahan ada bagian lampu dan bemper.

Siluet All New Honda Jazz

Honda pertama kali memproduksi Jazz di Jepang pada 2001, dengan tujuan membangun sebuah kendaraan yang akan menjadi standar di segmen kendaraan kompak.

Sejak itu, Fit telah memperoleh reputasi yang tinggi sebagai kendaraan dengan tampilan yang menawan, hemat bahan bakar dan memiliki performa tinggi.