Dengan Robot Pembersih Sungai Otomatis, MTs 12 Indramayu Targetkan Juara di Kompetisi Robotik 2019

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Madrasah Tsanawiyah / MTs Negeri 12 Indramayu targetkan gelar juara pertama dalam Kompetisi Robots Save The Earth Robotik Madrasah 2019.

Kompetisi itu akan diikuti oleh ratusan sekolah mulai dari tingkat MI, MTs, dan MA di seluruh Indonesia.

Sesuai jadwal, kompetisi itu akan digelar di Kota Surabaya pada November 2019 mendatang.

Kepala sekolah MTs Negeri 12 Indramayu, Dorin mengatakan, Robot Pembersih Sungai Otomatis yang diciptakan tim robotik sekolahnya akan mampu bersaing dengan robot-robot dari sekolah pesaing lain dalam kompetisi tingkat nasional tersebut.

Siswa-siswi MTs 12 Indramayu saat mencoba Robot Pembersih Sungai Otomatis di sekolah setempat, Kamis (24/10/2019).

"Kompetisi robotik 2019 ini berfokus pada isu tentang lingkungan hidup, maka kami sudah menyiapkan topik robot otomatis yang bisa membersihkan sungai," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Kamis (24/10/2019).

Dirinya menyampaikan, pengalaman kompetisi robotik pada tahun 2018 lalu menjadi pelajaran berharga bagi siswa-siswinya untuk bersaing di kompetisi serupa tahun 2019.

Saat itu, Tim Robotik MTs Negeri 12 Indramayu berhasil memboyong juara 3 Kagori The Best and Simple Construction.

Siswa-siswi MTs 12 Indramayu saat mencoba Robot Pembersih Sungai Otomatis di sekolah setempat, Kamis (24/10/2019). (tribunjabar/Handhika Rahman)

Mereka membawakan mesin otomatis bencana yang berfungsi untuk pemecah ombak pencegah tsunami.

"Tahun ini keunggulan dari mesin yang kita ciptakan yaitu bisa menghasilkan listrik untuk mesin itu sendiri, sehingga ramah lingkungan," ujar dia.