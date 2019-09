Honda Modif Contest 2019 Bandung, Ajang Adu Kreativitas Modifikator Jawa Barat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah menggelar Honda Modif Contest (HMC) 2019 seri Cirebon pada akhir bulan Agustus lalu, PT Daya Adicipta Motor (DAM) selaku distributor sepeda motor dan suku cadang Honda Jawa Barat bekerjasama dengan PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar HMC 2019.

Mengusung tema “We Create, We Ride, for Indonesia!”, HMC seri Bandung digelar pada 21 September 2019 di 23 Paskal, Bandung dan diikuti oleh 179 peserta yang berasal dari berbagai kota di Jawa Barat.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan antusiasme modifikator Jawa Barat terhadap gelaran HMC ini sangat tinggi hingga jumlah pendaftar dari mulai seri Cirebon dan Bandung terus meningkat dan melebihi dari target.

HMC selalu menjadi salah satu ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh para modifikator di Jawa Barat yang ingin menampilkan karya terbaiknya.

“Gelaran Honda Modif Contest semakin membuktikan bahwa sepeda motor Honda mudah untuk dikreasikan sesuai dengan kreativitas dan imajinasi pengendaranya. Adanya gelaran ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh pengguna sepeda motor Honda yang ingin memodifikasi sepeda motor Honda kesayangannya namun tetap mengutamakan unsur keamanan berkendara,” ujar Lerri.

Demmy Firmansyah selaku Promotion Dept Head PT Daya Adicipta Motora foto bersama dengan para pemenang Honda Modif Contest seri Bandung di kategori Free for All (FFA). (istimewa)

Gelaran HMC tahun ini membuka 9 kelas yang dilombakan, yakni All stock/Bolt On & Advance untuk sepeda motor produksi di bawah tahun 2006, serta juga dibuka kategori Matic & Cub Stock/Bolt On, Matic & Cub Advance, Sport Naked, Sport Fairing, Sticker/decals, Racing Style, Community Touring untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006.

Selain itu juga dibuka kelas untuk semua kategori skutik, Cub dan sport Honda dari semua tahun produksi yakni kelas Free for All (FFA). Sementara itu, bagi pengguna Honda CBR Series, AHM bersama dengan DAM akan memberikan penghargaan khusus Best CBR bagi satu modifikator terbaik yang akan dinilai oleh tim Juri di gelaran HMC Seri Bandung.

Para jawara terbaik dari setiap kelas di HMC seri Bandung akan dipertemukan dalam persaingan gelaran putaran final HMC 2019 untuk merebutkan gelar 3 modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic & Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All.

Selain mendapatkan beragam hadiah yang atraktif, ketiga jawara ini juga akan terpilih mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang didampingi mentor-mentor modifikator terbaik di Indonesia.

HMC seri Bandung dimeriahkan oleh penampilan dari Mustache and Beard yang akan mewarnai panggung hiburan.