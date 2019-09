VIDEO LIVE STREAMING China Open Sudah Dimulai, The Daddies dan Minions Akan Tampil

TRIBUNJABAR.ID, CHANGZOU - Indonesia memastikan satu tiket final China Open melalui nomor ganda putra.

Pasangan Minions Marcus Gideon/Kevin Sanjaya akan berhadapan dengan Fajar Alfian/Rian Ardianto di laga semifinal.

Nomor ganda putra bisa menciptakan All-Indonesian Finals jika unggulan kedua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bisa mengatasi ganda China, Li Junhui/Liu Yu Chen.

Pertandingan antara The Daddies Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yu Chen akan dimulai sekitar pukul 17:00 WIB setelah laga Chen Long vs Kento Momota yang saat ini sedang dimulai.

Link Live Streaming China Open

TVRI di UseeTV

TVRI

TVRI di Vidio.com

Tercatat akan ada empat wakil Indonesia yang tersisa yang berjuang pada hari ini dalam ajang China Open 2019 untuk memperebutkan tiket final, Sabtu (21/9/2019).

Total hari ini akan digelar 10 pertandingan di Olympic Sports Center Gymnasium, adapun laga babak semifinal China Open 2019 yang akan dibagi dua sesi masing-masing mulai pukul 09.00 WIB dan 16.00 WIB.