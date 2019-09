LIVE STREAMING China Open, Ahsan/Hendra Sesaat Lagi Main Dilanjutkan Anthony Sinisuka Ginting

TRIBUNJABAR.ID, CHANGZOU - Indonesia memastikan satu tiket final China Open melalui nomor ganda putra.

Pasangan Minions Marcus Gideon/Kevin Sanjaya akan berhadapan dengan Fajar Alfian/Rian Ardianto di laga semifinal.

Nomor ganda putra bisa menciptakan All-Indonesian Finals jika unggulan kedua Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bisa mengatasi ganda China, Li Junhui/Liu Yu Chen.

Pertandingan antara The Daddies Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yu Chen akan dimulai setelah laga Chen Long vs Kento Momota.

Laga Chen Long vs Kento Momota sendiri dimenangkan Kento Momota 19-21, 21-18, 21-16.

Kento Momota akan menunggu pemenang semifinal lain yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting lawan Anders Antonsen.